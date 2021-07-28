Владислав Кулач успешно прошел просмотр в киевском клубе.

Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

28-летний нападающий находился в "Динамо" во время летних сборов и произвел впечатление на тренерский штаб киевлян.

Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Кулач будет выступать за "Динамо" под №28.

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Напомним, это уже третий нападающий, которого "Динамо" подписало этим летом. Ранее клуб заключил контракты с белорусским форвардом Ильей Шкуриным и венесуэльцем Эриком Рамиресом.

Владислав Кулач: карьера и достижения

28-летний Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".

За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье, "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".

В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и "Ворсклой".

Автор: Антон Дударь