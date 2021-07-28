Владислав Кулач - игрок Динамо / фото Динамо Киев
Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с киевским "Динамо".
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
28-летний нападающий находился в "Динамо" во время летних сборов и произвел впечатление на тренерский штаб киевлян.
Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
Кулач будет выступать за "Динамо" под №28.
Динамо Киев
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Напомним, это уже третий нападающий, которого "Динамо" подписало этим летом. Ранее клуб заключил контракты с белорусским форвардом Ильей Шкуриным и венесуэльцем Эриком Рамиресом.
Владислав Кулач: карьера и достижения
- 28-летний Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".
- За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье, "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".
- В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
- Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и "Ворсклой".