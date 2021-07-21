Одесский "Черноморец" укомплектовался игроками "Динамо".

Киевское "Динамо" отдало двенадцать футболистов в аренду одесскому "Черноморцу", который в этом году вернулся в УПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

Состав одесского клуба пополнили вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко и Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский и Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все они будут выступать за "Черноморец" на правах аренды до конца сезона-2021-2022.

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Отметим, что одесситы стартуют в УПЛ 25 июля матчем против черниговской "Десны".

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Автор: Антон Дударь