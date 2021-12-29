Бывший футболист сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм рассмешил своих поклонников в социальной сети.
Легендарный экс-игрок опубликовал семейное рождественское фото в Инстаграме, на котором он вместе со своей женой Викторией, тремя сыновьями и дочерью позируют на фоне елки.
"Счастливого Рождества", - просто подписал фото 46-летний англичанин.
Однако одна интересная деталь в его поведении в кадре не осталась незамеченной.
Читайте такжеЛегендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в ЧелсиДэвид на фотографии стоит на цыпочках, вероятно, чтобы не сильно уступать в росте одному из своих сыновей - 19-летнему Ромео, что изрядно повеселило его подписчиков, которые в комментариях сконцентрировались на этой теме.
"Вы стоите на цыпочках, но сын все равно выше", "Почему вы стоите на цыпочках, завидуете росту собственного сына?", "Бекхэм встал на носочки, чтобы выглядеть выше", - начали троллить экс-футболиста за такую позу.
Дэвид Бекхэм: карьера
- Бекхэм является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Дебютировал за манкунианцев в АПЛ в 1995 году.
- Всего в составе "МЮ" Бекхэм сыграл 388 матчей, забил 85 голов и отдал 105 результативных передач.
- С "красными дьяволами" Дэвид 6 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и дважды Суперкубок страны. Также выиграл с "МЮ" Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
- В 2003 году перешел в мадридский "Реал", за который сыграл 159 матчей, забил 20 голов и отдал 51 ассист.
- За свою карьеру также успел поиграть за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и французский ПСЖ. Профессиональную карьеру завершил в 2013 году.
- За национальную сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.