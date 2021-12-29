Дэвид Бекхэм хотел выглядеть на фото выше своего сына.

Бывший футболист сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм рассмешил своих поклонников в социальной сети.

Легендарный экс-игрок опубликовал семейное рождественское фото в Инстаграме, на котором он вместе со своей женой Викторией, тремя сыновьями и дочерью позируют на фоне елки.

"Счастливого Рождества", - просто подписал фото 46-летний англичанин.

Однако одна интересная деталь в его поведении в кадре не осталась незамеченной.

Читайте такжеЛегендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в ЧелсиДэвид на фотографии стоит на цыпочках, вероятно, чтобы не сильно уступать в росте одному из своих сыновей - 19-летнему Ромео, что изрядно повеселило его подписчиков, которые в комментариях сконцентрировались на этой теме.

"Вы стоите на цыпочках, но сын все равно выше", "Почему вы стоите на цыпочках, завидуете росту собственного сына?", "Бекхэм встал на носочки, чтобы выглядеть выше", - начали троллить экс-футболиста за такую позу.

Дэвид Бекхэм: карьера