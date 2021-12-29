Также положительные тесты на коронавирус сдали еще три игрока мадридского клуба.

Мадридский "Реал" объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом в первой команде.

Среди футболистов "сливочных", которые сдали положительные тесты на COVID-19, оказались вратарь Тибо Куртуа, центральный полузащитник Федерико Вальверде, центральный хавбек Эдуардо Камавинга и вингер Винисиус Жуниор, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Добавим, что ранее коронавирусом переболел украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин. В этом сезоне украинец провел в запасе 22 встречи.

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Следующий свой матч "Реал" должен сыграть 2 января на выезде против "Хетафе". Если игру не отменят, то, с большой вероятностью, ворота королевского клуба будет защищать Андрей Лунин. Напомним, украинец еще не выходил на поле в футболке Реала в рамках Примеры.

После 19 туров Ла Лиги "Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Севилью" на 8 очков.

Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"