Мадридский "Реал" объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом в первой команде.
Среди футболистов "сливочных", которые сдали положительные тесты на COVID-19, оказались вратарь Тибо Куртуа, центральный полузащитник Федерико Вальверде, центральный хавбек Эдуардо Камавинга и вингер Винисиус Жуниор, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Добавим, что ранее коронавирусом переболел украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин. В этом сезоне украинец провел в запасе 22 встречи.
Читайте такжеГоловокружительная сумма: стало известно, какую зарплату клуб АПЛ предложил игроку Динамо - СМИ
Следующий свой матч "Реал" должен сыграть 2 января на выезде против "Хетафе". Если игру не отменят, то, с большой вероятностью, ворота королевского клуба будет защищать Андрей Лунин. Напомним, украинец еще не выходил на поле в футболке Реала в рамках Примеры.
После 19 туров Ла Лиги "Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Севилью" на 8 очков.
Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь один официальный матч.
- Он дебютировал за "Реал" неудачно, вылетев с командой из Кубка Испании 2020-2021.
- В сезоне 2021-2022 Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.