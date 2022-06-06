Андрей Шевченко поддержал футболистов сборной Украины.

Легендарный футболист и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча финала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором наша национальная команда противостояла сборной Уэльса.

На своей странице в Инстаграме Шевченко опубликовал трогательный пост, в котором выразил слова поддержки украинским футболистам.

"С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками!

Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!", - написал Шевченко.

Напомним, 5 июня, в финале отбора на ЧМ-2022 сборная Украины минимально проиграла Уэльсу. Исход встречи решил единственный гол, который забил Андрей Ярмоленко в собственные ворота.

Таким образом сборная Уэльса сыграет на мундиале в Катаре. Валлийцы попали в группу В с Англией, США и Ираном.

Чемпиона мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Уэльс - Украина: итоги поединка