Легендарный футболист и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча финала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором наша национальная команда противостояла сборной Уэльса.
На своей странице в Инстаграме Шевченко опубликовал трогательный пост, в котором выразил слова поддержки украинским футболистам.
"С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками!
Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!", - написал Шевченко.
Напомним, 5 июня, в финале отбора на ЧМ-2022 сборная Украины минимально проиграла Уэльсу. Исход встречи решил единственный гол, который забил Андрей Ярмоленко в собственные ворота.
Таким образом сборная Уэльса сыграет на мундиале в Катаре. Валлийцы попали в группу В с Англией, США и Ираном.
Чемпиона мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Уэльс - Украина: итоги поединка
- Украина была на чемпионатах мира лишь однажды в истории - в 2006 году.
- Уэльс во второй раз в своей истории вышел в финальную часть чемпионата мира по футболу. В первый раз им это удалось в 1958 году.
- Украинская сборная нанесла 24 удара по воротам, из которых 9 – в отверстие ворот. Всего было 43 атаки. Хозяева били 9 ударов, дважды попали в отверстие. Команда провела 28 атак.
- Для Петракова это была девятая игра на посту тренера национальной сборной. Впервые он потерпел поражение. До этого было три победы и пять ничьих. Также это первая встреча, в которой Украина не забила гол при Петракове.
- Сборная Украины никогда не выходила на мундиаль через стыковые матчи. Это уже в пятый раз в своей истории Украина не может преодолеть сито плей-офф отбора к ЧМ.