Сборной Украины необходимо обыграть Италию, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Предстоящий поединок прокомментировал бывший главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.

"Для Украины это очень важный матч. В этот вечер нам нечего терять. Я ожидаю в Леверкузене полный стадион и огромную поддержку. У Украины много хороших футболистов, показывающих хорошую игру в Европе. Италия мощная сборная, а Лучано Спаллетти отличный тренер, которого я уважаю.

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Несмотря на войну, на то, что мы вынуждены играть каждый домашний матч на выезде, и на трудности, с которыми мы сталкиваемся внутри страны, команда все еще находится в хорошем положении. Очевидно, что произошла смена поколений, но у нас есть такие ценные игроки, как Мудрик, Судаков и Цыганков.

Ребров проделал прекрасную работу в очень тяжелой ситуации. Он принес свою философию, и команда окрепла. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым", - приводит слова Шевченко Calcionews24.

Отметим, что матч против Италии станет решающим для Украины в отборе на ЧЕ-2024 по футболу. Чтобы получить прямую путевку на континентальное первенство, команде Сергея Реброва необходимо обязательно обыграть "Скуадру Адзурру". Итальянцев, в свою очередь, устроит и ничья в этой игре.

Добавим, что из-за войны в Украине номинально домашний поединок против Италии "сине-желтые" проведут в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена".

Напомним, первый матч сборных Италии и Украины в рамках отбора на Евро-2024 завершился победой "Скуадры Адзурры" со счетом 2:1. Победу итальянцам принесли два гола Давиде Фраттези. Гол в составе "сине-желтых" забил Андрей Ярмоленко.

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