Гари Невилл в оппозиции к Борису Джонсону.

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл думает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен покинуть свой пост.

"Тот факт, что он держится за место и не уходит в отставку, означает, что он получит болезненный и неприятный конец своего печального пребывания на посту премьер-министра. Что он и заслуживает.

Он должен прийти на PMQ и уйти в отставку (Prime minister's Questions, заседание Палаты общин, на котором премьер-министр отвечает на вопросы народных депутатов – прим.)", - написал Гари в Твиттере.

47-летний Невилл работает футбольным экспертом на телевидении. Он с 1992 года по 2011 защищал цвета "Манчестер Юнайтед". За "дьяволов" он в общей сложности провел 602 поединка во всех турнирах. Гари дважды побеждал в Лиге чемпионов с родным клубом, а также 8 раз завоевывал АПЛ.

Недавно министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку. Они остались недовольными поступками Бориса Джонсона.

Напомним, Джонсон сохранил свой пост. Лишь чуть более 40% депутатов от правящей Консервативной партии выразили вотум недоверия Борису. Джонсон назвал условия, при которых он может покинуть пост премьера - один из факторов касается Украины.