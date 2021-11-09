Стивен Джеррард вскоре вернется в АПЛ.

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии, ныне возглавляющий шотландский "Рейнджерс" Стивен Джеррард близок к возвращению в английскую Премьер лигу.

Как сообщает британская пресса, легендарный Джеррард готов принять предложение "Астон Виллы" и станет у руля бирмингемского клуба уже в пятницу. "Вилле" осталось лишь уладить формальности по размеру компенсации с "Рейнджерс".

Читайте такжеУ героя сборной Дании на Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезньСтивен Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером за всю историю именитого клуба из Бирмингема. Несмотря на этот факт, как сообщает глава спортивного отдела журнала The Economist Хамиш Азул, экс-звезда "Ливерпуля" принял решение покинуть "Рейнджерс" не из-за денег.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что "Астон Вилла" отправила в отставку главного тренера Дина Смита, который работал с клубом три года.

Карьера Стивена Джеррарда

С 8 лет воспитывался в академии "Ливерпуля". В 1998 году дебютировал в основном составе команды.

В составе "Ливерпуля" сыграл более 700 матчей, в которых забил почти две сотни голов.

С "Ливерпулем" выигрывал дважды Кубок Анлии, трижды Кубок Лиги, дважды Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды Суперкубок УЕФА.

В 2015 году покинул "Ливерпуль", проведя сезон в американском "Лос-Анджелес Гэлакси".

С 2017 по 2018 год Джеррард работал с командой "Ливерпуля" в возрасте до 19 лет.

В 2018-м он возглавил "Рейнджерс" и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

Автор: Владимир Медяник