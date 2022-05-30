Бывший капитан сборной Шотландии и настоящая легенда шотландского футбола Грэм Сунесс высказался о военной агрессии РФ и предстоящем матче плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором его соотечественники сыграют против национальной сборной Украины.
Знаменитый экс-футболист признался, что несмотря на то, что сборная Украины сыграет против его родной страны в квалификации, он хочет, чтобы на мундиаль в Катар поехала именно команда Александра Петракова. Более того, Сунесс пожелал украинцам выиграть чемпионат мира.
"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, - неприемлемо.
Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы она поехала в Катар и выиграла чемпионат мира", - приводит слова Сунесса Football Scotland.
Также бывший футболист отметил, что многие его соотечественники будут чувствовать в день матча с Украиной те же чувства, что и он.
"Как далеко нужно зарыться головой в песок, чтобы не понимать, в каком положении сейчас находится мир? Будет ли он существовать, когда кто-то нажмет на кнопку и применит ядерное оружие?
Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, играющих в тот вечер. Я не знаю, где будут мои эмоции. Они, когда я глубоко задумываюсь об этом, заключаются в том, что послать сигнал о неприемлемости поведения России важнее, чем футбол. Мир должен объединиться и сказать им это. Это мое главное чувство в этой ситуации.
Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые пойдут на стадион, почувствуют то же самое. Это будет действительно странная ночь", - резюмировал 69-летний экс-футболист.
Напомним, матч между Шотландией и Украиной состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
Победитель матча Шотландия - Украина в финале квалификации на ЧМ-2022 встретится с Уэльсом 5 июня.
Грэм Сунесс: достижения в карьере
- Сунесс выступал на позиции полузащитника, был капитаном "Ливерпуля" начала 1980-х годов.
- Был футболистом и тренером "Рейнджерс", в конце 1980-х годов и капитаном национальной сборной Шотландии.
- Также играл за клубы "Тоттенхэм Хотспур", "Мидлсбро" и "Сампдория".
- В качестве тренера также работал в следующих клубах: "Ливерпуль", "Галатасарай", "Саутгемптон", "Бенфика","Блэкберн Роверс" и "Ньюкасл Юнайтед".
- В качестве игрока Сунесс является пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка английской лиги, по три раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок Англии. Также выигрывал Кубок Италии, чемпионат Шотландии и дважды Кубок шотландской лиги.
- В роли тренера Грэм Сунесс четыре раза приводил "Рейнджерс" к победе в чемпионате Шотландии и четыре раза с этим клубом выигрывал Кубок шотландской лиги. С "Ливерпулем" выигрывал Кубок Англии, с "Галатасараем" Кубок и Суперкубок Турции, с "Блэкберном" Кубок английской лиги.