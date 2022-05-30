Знаменитый футболист и тренер Грэм Сунесс выразил свою поддержку Украине.

Бывший капитан сборной Шотландии и настоящая легенда шотландского футбола Грэм Сунесс высказался о военной агрессии РФ и предстоящем матче плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором его соотечественники сыграют против национальной сборной Украины.

Знаменитый экс-футболист признался, что несмотря на то, что сборная Украины сыграет против его родной страны в квалификации, он хочет, чтобы на мундиаль в Катар поехала именно команда Александра Петракова. Более того, Сунесс пожелал украинцам выиграть чемпионат мира.

"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, - неприемлемо.

Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы она поехала в Катар и выиграла чемпионат мира", - приводит слова Сунесса Football Scotland.

Также бывший футболист отметил, что многие его соотечественники будут чувствовать в день матча с Украиной те же чувства, что и он.

"Как далеко нужно зарыться головой в песок, чтобы не понимать, в каком положении сейчас находится мир? Будет ли он существовать, когда кто-то нажмет на кнопку и применит ядерное оружие?

Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, играющих в тот вечер. Я не знаю, где будут мои эмоции. Они, когда я глубоко задумываюсь об этом, заключаются в том, что послать сигнал о неприемлемости поведения России важнее, чем футбол. Мир должен объединиться и сказать им это. Это мое главное чувство в этой ситуации.

Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые пойдут на стадион, почувствуют то же самое. Это будет действительно странная ночь", - резюмировал 69-летний экс-футболист.

Напомним, матч между Шотландией и Украиной состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Победитель матча Шотландия - Украина в финале квалификации на ЧМ-2022 встретится с Уэльсом 5 июня.

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