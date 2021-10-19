Дарио Срна признался, что мог в свое время пополнить ряды великого испанского клуба.

Бывший капитан "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча "горняков" против "Реала" в рамках Лиги чемпионов рассказал, как однажды он мог стать футболистом мадридского клуба. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

"Звали ли меня "Реал"? Шустер звонил мне, когда он был тренером. Он – отличный парень. Он звонил президенту или моему агенту, но официального предложения не поступило. Но когда я перешел в "Шахтер", то он уже стал тренером нашего клуба.

"Шахтер" – лучший клуб Восточной Европы, если сравнивать с другими. Мы покупаем молодых талантов, многих бразильцев, развиваем их и продаем в большие клубы. Это все началось с Ахметовым".

Читайте также"У "горняков" есть шансы на победу": прогнозы экспертов на матч Шахтер - РеалСейчас Дарио Срна работает спортивным директором "Шахтера". Хорват рассказал, как он справляется со своими обязанностями.

"Я хорошо справляюсь на нынешней должности. Знаю, что у многих начинаются проблемы после окончания карьеры, но я здесь провел 17 лет и еще один год в "Кальяри". Я поработал помощником тренера, а потом мне предложили должность спортивного директора.

Я – солдат на службе у "Шахтера", я люблю помогать. Это мой клуб, моя команда, моя семья… Любая роль мне подойдет, но я люблю быть ближе к команде, делиться своим опытом", – рассказал Срна в интервью изданию AS.

"Шахтер" - "Реал": где смотреть матч

Поединок "Шахтер" – "Реал" состоится в Киеве во вторник, 19 октября. Начало игры в 22:00.

Дарио Срна в "Шахтере":

Дарио дебютировал в "Шахтере" 12 июля 2003 года в поединке с запорожским "Металлургом". Тогдашний тренер "горняков" Бернд Шустер на 76-й минуте игры выпустил Срну на поле вместо бразильского форварда Брандао.

В декабре 2016 появилась информация что Срна может перейти в испанскую "Барселону". Однако хорват принял решение остаться в "Шахтере".

Летом 2018 года в качестве свободного агента Дарио Срна подписал контракт с итальянским "Кальяри".

Дарио Срна является одним из наиболее титулованных игроков "Шахтера" и настоящей легендой донецкого клуба. За период карьеры в "Шахтере" Срна 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, 8 раз побеждал в Суперкубке Украины, а также является обладателем Кубка УЕФА (2009).

В общей сложности в футболке "горняков" Срна сыграл 537 матчей, отметившись 49 забитыми голами.

Автор: Владимир Медяник