Легендарный экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал игру национальной дружины Андрея Шевченко.
35-летний вратарь высказался для YouTube-канала "Комент. Шоу".
Страж ворот подчеркнул, что Швеция является достойным соперником и ее уровень игры существенно улучшился. Однако Акинфеев отметил, что будет болеть за Украину и желает команде Шевченко пройти в 1/4 финала.
"То, что я видел в сборной Украины, как они играют... Они как раз играют. У них есть комбинации. Да, повезло, что вышли, но, если они пройдут дальше, они вообще будут полные молодцы. Потому что сидеть да ждать три-четыре дня, кто как сыграет... А потом - раз! - и ты играешь дальше. Шведы на этом турнире поднялись. Но хочется, чтобы они проиграли. Вратарь у Украины вообще топовый. То, что они так прошли, их может мотивировать, и они могут выдать лучшую игру", - поделился мнением Акинфеев.
Напомним, что выдающийся артист Михаил Боярский тоже в восторге от игры сборной Украины. А экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев, побеждавший в Лиге чемпионов, признал, что украинцы сильнее россиян.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Соперником сборной Украины по плей-офф стала команда Швеции. Украинцы проведут матч 29 июня в Глазго.
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