Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил комбинационный стиль украинцев.

Легендарный экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал игру национальной дружины Андрея Шевченко.

35-летний вратарь высказался для YouTube-канала "Комент. Шоу".

Страж ворот подчеркнул, что Швеция является достойным соперником и ее уровень игры существенно улучшился. Однако Акинфеев отметил, что будет болеть за Украину и желает команде Шевченко пройти в 1/4 финала.

"То, что я видел в сборной Украины, как они играют... Они как раз играют. У них есть комбинации. Да, повезло, что вышли, но, если они пройдут дальше, они вообще будут полные молодцы. Потому что сидеть да ждать три-четыре дня, кто как сыграет... А потом - раз! - и ты играешь дальше. Шведы на этом турнире поднялись. Но хочется, чтобы они проиграли. Вратарь у Украины вообще топовый. То, что они так прошли, их может мотивировать, и они могут выдать лучшую игру", - поделился мнением Акинфеев.

Напомним, что выдающийся артист Михаил Боярский тоже в восторге от игры сборной Украины. А экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев, побеждавший в Лиге чемпионов, признал, что украинцы сильнее россиян.

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Автор: Артем Будрин