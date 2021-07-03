Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА, а также легендарный защитник сборной России Василий Березуцкий пожелал успеха украинской команде накануне матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией.
39-летний Березуцкий объяснил, почему Украина может выбить из борьбы британскую сборную. Его слова приводит YouTube-канал "Коммент. Шоу".
"Я верю в Украину и могу сказать, почему. Во-первых, сборная Англии на этом чемпионате выглядит бледно. И как показывают матчи плей-офф, нет слабых соперников. Игры проходят в равной борьбе, и у каждой команды есть шанс на победу. И неважно, будут они играть от обороны или играть в атаку. Я буду полностью поддерживать Украину и надеяться, что они выйдут в полуфинал", - подчеркнул Березуцкий.
Стоит отметить, что Березуцкий является бронзовым призером Евро-2008. Напомним, что звездный российский вратарь Игорь Акинфеев также доброжелательно отозвался об украинской сборной.
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Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые предстоит сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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