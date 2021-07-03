Василий Березуцкий также пообещал поддержать украинскую команду вопреки всему.

Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА, а также легендарный защитник сборной России Василий Березуцкий пожелал успеха украинской команде накануне матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией.

39-летний Березуцкий объяснил, почему Украина может выбить из борьбы британскую сборную. Его слова приводит YouTube-канал "Коммент. Шоу".

"Я верю в Украину и могу сказать, почему. Во-первых, сборная Англии на этом чемпионате выглядит бледно. И как показывают матчи плей-офф, нет слабых соперников. Игры проходят в равной борьбе, и у каждой команды есть шанс на победу. И неважно, будут они играть от обороны или играть в атаку. Я буду полностью поддерживать Украину и надеяться, что они выйдут в полуфинал", - подчеркнул Березуцкий.

Стоит отметить, что Березуцкий является бронзовым призером Евро-2008. Напомним, что звездный российский вратарь Игорь Акинфеев также доброжелательно отозвался об украинской сборной.

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Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые предстоит сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Артем Будрин