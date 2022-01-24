"Пари Сен-Жермен" разгромил "Реймс" в 22-м туре Лиги 1.

Испанский футболист Серхио Рамос впервые отметился забитым мячом в составе ПСЖ.

35-летний центральный защитник помог парижанам разбить вдребезги "Реймс" в матче чемпионата Франции.

ПСЖ - "Реймс" - 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данилу, 75

ПСЖ: Навас - Мендеш, Рамос, Маркиньос, Керер - Верратти (Эррера, 76), Паредес, Данилу - Мбаппе (Дракслер, 77), Икарди, Ди Мария (Месси, 63)

Это был пятый матч Рамоса за ПСЖ. Он начал сезон с тяжелой травмой и пропустил немало поединков. Однако однажды Серхио успел даже получить красную карточку за свой новый клуб.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 - у них 53 очка. Ближайший преследователь команды Маурисио Почеттино "Ницца" имеет 42 очка. "Реймс" занимает 14-ю позицию с 24 баллами.

Гол Рамоса

Видео обзор матча

Серхио Рамос: легенда "Реала"