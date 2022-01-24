Испанский футболист Серхио Рамос впервые отметился забитым мячом в составе ПСЖ.
35-летний центральный защитник помог парижанам разбить вдребезги "Реймс" в матче чемпионата Франции.
ПСЖ - "Реймс" - 4:0
Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данилу, 75
ПСЖ: Навас - Мендеш, Рамос, Маркиньос, Керер - Верратти (Эррера, 76), Паредес, Данилу - Мбаппе (Дракслер, 77), Икарди, Ди Мария (Месси, 63)
Это был пятый матч Рамоса за ПСЖ. Он начал сезон с тяжелой травмой и пропустил немало поединков. Однако однажды Серхио успел даже получить красную карточку за свой новый клуб.
ПСЖ лидирует в Лиге 1 - у них 53 очка. Ближайший преследователь команды Маурисио Почеттино "Ницца" имеет 42 очка. "Реймс" занимает 14-ю позицию с 24 баллами.
Гол Рамоса
Видео обзор матча
Серхио Рамос: легенда "Реала"
- Рамос выступал за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи" и покинул "сливочных" летом 2021 года. Он был капитаном команды с 2015 года.
- На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.
- Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.
- Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).
- В составе сборной Испании Рамос провел 180 матчей и забил 23 гола.