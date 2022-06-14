Легендарный в прошлом футболист и бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко побывал в Киеве.
Шевченко рассказал о чувствах, которые он испытал, глядя на поврежденные дома на Оболони - его родном районе и назвал геноцидом действия российских оккупантов.
"Что я почувствовал? Опустошение. Как и в первые дни войны с самого начала - это было опустошение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все прекрасно понимаем.
Жестокость российской армии, которую они проявили в Ирпене, Буче - это геноцид украинского народа.
Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда в первый раз. Первой мне позвонила моя мама. Она слышала очень сильный удар возле того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я старался постоянно общаться. Это было тяжело.
Была ли новость, которая меня накрыла? Очень много. Но меня больше всего накрыло после того, когда освободили Бучу, Гостомель и начали выходить факты тех зверских действий российской армии. Изнасилования, убийства - это, конечно, просто привело в шок весь мир", - приводит слова Шевченко ПРОФУТБОЛ Digital.
Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт". Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.
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