Андрей Шевченко посетил свой родной район в столице Украины.

Легендарный в прошлом футболист и бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко побывал в Киеве.

Шевченко рассказал о чувствах, которые он испытал, глядя на поврежденные дома на Оболони - его родном районе и назвал геноцидом действия российских оккупантов.

"Что я почувствовал? Опустошение. Как и в первые дни войны с самого начала - это было опустошение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все прекрасно понимаем.

Жестокость российской армии, которую они проявили в Ирпене, Буче - это геноцид украинского народа.

Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда в первый раз. Первой мне позвонила моя мама. Она слышала очень сильный удар возле того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я старался постоянно общаться. Это было тяжело.

Была ли новость, которая меня накрыла? Очень много. Но меня больше всего накрыло после того, когда освободили Бучу, Гостомель и начали выходить факты тех зверских действий российской армии. Изнасилования, убийства - это, конечно, просто привело в шок весь мир", - приводит слова Шевченко ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт". Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

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