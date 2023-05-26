Луиш Фигу будет болеть за "Интер" в финале Лиги чемпионов.

Легендарный экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити".

Именитый португалец, который в свое время защищал цвета "Интера", выразил надежду, что миланский клуб выиграет у команды Пепа Гвардиолы.

"У меня много друзей в "Манчестер Сити". Все думают, что "Сити" - фаворит финала.

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Убежден, мы увидим интенсивный, увлекательный и упорный матч. Я играл за "Интер" и, конечно, буду болеть за него. Надеюсь, они победят", - приводит слова Луиша Фигу издание AS.

Финал Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 10 июня в турецком Стамбуле на стадионе "Олимпийский".

Отметим, что "Манчестер Сити" еще ни разу в своей истории не побежда в Лиге чемпионов. В 2021 году "горожане" играли в финале самого престижного клубного турнира, но уступили лондонскому "Челси".

Миланский "Интер", в свою очередь, трижды побеждал в Лиге чемпионов. В последний раз "нерадзурри" выигрывали турнир в 2010 году под руководством португальца Жозе Моуриньо.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", победивший в финале прошлого сезона "Ливерпуль".

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