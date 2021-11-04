Леоненко остался недоволен игрой Гармаша в матче с "Барселоной".

Во вторник, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" в родных стенах уступило каталонской "Барселоне" (0:1).

Бывший форвард киевского клуба Виктор Леоненко поделился своими эмоциями от этого матча. Экс-футболист жестко прошелся по Денису Гармашу, который играет сейчас в "Динамо" на позиции нападающего.

"Кто-нибудь вообще видел Гармаша в этой игре? Ну какой он нападающий? В чемпионате Украины - да, это проходит, потому что там реально забивают практически все. Потому у Гармаша и получается. А в еврокубках из моментов надо забивать голы. Моменты мы создаем. Понятно, что в еврокубковых играх их немного. В этом матче, кого ни выпускай, контроль мяча все равно был за "Барселоной". По сути, для "Динамо" это был день отбора. Просто "Барселона" играла в квадрат и тоже ничего не создала", - приводит слова Леоненко Футбол 1/2/3.

Читайте также"Понадобились яйца, чтобы победить": футболист Аякса пахом врезался в штангу, забивая гол (видео)Ранее УНИАН сообщал, что звездный форвард "Барселоны" оскорбительно высказался в адрес защитников киевского "Динамо".

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо" не смогло забить во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в девятый раз проиграло "Барселоне" в 12 матчах друг против друга при трех победах.

В пятом туре ЛЧ "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".

Автор: Владимир Медяник