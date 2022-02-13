Знаменитый украинский специалист Йожеф Сабо, который работал главным тренером киевского "Динамо", поделился своим мнением о перспективах Евгения Коноплянки вернуться в национальную сборную Украины.
По словам легенды "Динамо", переход Коноплянки в польскую "Краковию" не поспособствует возвращению 32-летнего полузащитника в расположение сборной. Во-первых, Сабо не уверен, что Евгений сможет закрепиться в составе польского клуба, а во-вторых, Коноплянка, по мнению опытного специалиста, не подходит под требования Александра Петракова, которому нужны игроки, умеющие хорошо играть в отборе мяча.
"Думаю, Петраков не будет рассчитывать на Коноплянку, поскольку он перешел в польский чемпионат, который не самого сильного уровня. А как Евгений проявит себя, будет ли звездой тамошнего футбола - неизвестно.
Многое зависит от того, поверит ли в Коноплянку тренер, будет ли ставить его на игры. Если решит, что Евгений не тянет, тот однозначно сядет на скамейку.
Да, он вполне мог бы вписаться в схему Петракова, который склонен к игре в три центрбека. Но опять же - эта схема предполагает, что все игроки должны уметь отбирать, ведь если где-нибудь провал - появляются свободные зоны, куда на скорости может ворваться соперник. Так что будет видно, что будет у Коноплянки в ближайшее время, какие будут его окружать футболисты. Это во много предопределит его перспективы", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.
Напомним, накануне Евгений Коноплянка на правах свободного агента перебрался в стан середняка польского чемпионата - "Краковию". Украинский футболист согласился на существенное сокращение зарплаты ради этого перехода.
Евгений Коноплянка: что нужно знать о футболисте
- Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. За "Днепр" сыграл 211 матчей, отличился 45 забитыми голами и 37 голевыми передачами.
- После днепровского клуба играл за "Севилью", однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог. За испанский клуб сыграл 54 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
- В августе 2016 года перебрался в немецкий "Шальке". В Германии украинцу не удалось толком проявить себя. За три сезона в "Шальке" Коноплянка сыграл 78 игр, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
- В сентябре 2019 года Коноплянка присоединился к "Шахтеру", когда команду тренировал Луиш Каштру. За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.
- Оценочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро, указывает Transfermarkt.
- В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 86 матчей и забил 21 гол.