Йожеф Сабо не верит в перспективы Коноплянки вернуться в сборную Украины.

Знаменитый украинский специалист Йожеф Сабо, который работал главным тренером киевского "Динамо", поделился своим мнением о перспективах Евгения Коноплянки вернуться в национальную сборную Украины.

По словам легенды "Динамо", переход Коноплянки в польскую "Краковию" не поспособствует возвращению 32-летнего полузащитника в расположение сборной. Во-первых, Сабо не уверен, что Евгений сможет закрепиться в составе польского клуба, а во-вторых, Коноплянка, по мнению опытного специалиста, не подходит под требования Александра Петракова, которому нужны игроки, умеющие хорошо играть в отборе мяча.

"Думаю, Петраков не будет рассчитывать на Коноплянку, поскольку он перешел в польский чемпионат, который не самого сильного уровня. А как Евгений проявит себя, будет ли звездой тамошнего футбола - неизвестно.

Многое зависит от того, поверит ли в Коноплянку тренер, будет ли ставить его на игры. Если решит, что Евгений не тянет, тот однозначно сядет на скамейку.

Да, он вполне мог бы вписаться в схему Петракова, который склонен к игре в три центрбека. Но опять же - эта схема предполагает, что все игроки должны уметь отбирать, ведь если где-нибудь провал - появляются свободные зоны, куда на скорости может ворваться соперник. Так что будет видно, что будет у Коноплянки в ближайшее время, какие будут его окружать футболисты. Это во много предопределит его перспективы", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, накануне Евгений Коноплянка на правах свободного агента перебрался в стан середняка польского чемпионата - "Краковию". Украинский футболист согласился на существенное сокращение зарплаты ради этого перехода.

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