Знаменитый украинский полузащитник Евгений Коноплянка покинул донецкий "Шахтер" ради польского клуба "Краковия".
Бывший игрок сборной Украины пошел на существенное сокращение зарплаты в новом клубе. Как сообщает Telegram-канал vZbirna, в Польше Коноплянка будет зарабатывать 15-20 тысяч долларов в месяц.
Таким образом, за четыре месяца в "Краковии" 32-летний футболист получит от 60 до 80 тысяч долларов. Его годовой оклад составит 180–240 тысяч долларов. Это почти в десять раз меньше, чем украинец получал в "Шахтере" (1,5 млн евро в год).
Также в СМИ сообщают, что самые высокооплачиваемые игроки "Краковии" зарабатывают около 1 млн злотых в год – около 250 тысяч долларов.
Дебют экс-полузащитника "Днепра", "Севильи" и "Шальке" в чемпионате Польши может состояться 19 февраля в выездном матче против "Ягеллонии".
В пятницу, 11 февраля, "Краковия" в матче 21-го тура чемпионата Польши обыграла "Лехию" (2:0) и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. В активе нового клуба Коноплянки 30 набранных очков.
Евгений Коноплянка: карьера в "Шахтере"
- Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. После днепровского клуба играл за "Севилью", однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог.
- Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2019 года, когда команду тренировал Луиш Каштру.
- За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.
- Оценочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро, указывает Transfermarkt.
- В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, страдая от травм.
- В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 86 матчей и забил 21 гол.