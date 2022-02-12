Украинский футболист пошел на существенное сокращение оклада.

Знаменитый украинский полузащитник Евгений Коноплянка покинул донецкий "Шахтер" ради польского клуба "Краковия".

Бывший игрок сборной Украины пошел на существенное сокращение зарплаты в новом клубе. Как сообщает Telegram-канал vZbirna, в Польше Коноплянка будет зарабатывать 15-20 тысяч долларов в месяц.

Таким образом, за четыре месяца в "Краковии" 32-летний футболист получит от 60 до 80 тысяч долларов. Его годовой оклад составит 180–240 тысяч долларов. Это почти в десять раз меньше, чем украинец получал в "Шахтере" (1,5 млн евро в год).

Также в СМИ сообщают, что самые высокооплачиваемые игроки "Краковии" зарабатывают около 1 млн злотых в год – около 250 тысяч долларов.

Дебют экс-полузащитника "Днепра", "Севильи" и "Шальке" в чемпионате Польши может состояться 19 февраля в выездном матче против "Ягеллонии".

В пятницу, 11 февраля, "Краковия" в матче 21-го тура чемпионата Польши обыграла "Лехию" (2:0) и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. В активе нового клуба Коноплянки 30 набранных очков.

Евгений Коноплянка: карьера в "Шахтере"