Петр Чех верит, что новый сезон станет успешным для украинского полузащитника "Челси".

Легендарный экс-голкипер "Челси" Петр Чех поделился своим мнением о перспективах украинского вингера "синих" Михаила Мудрика в новом сезоне.

Бывший футболист верит, что новый сезон станет прорывом для 22-летнего игрока сборной Украины.

"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие.

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Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то у него будет больше уверенности и он покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я ожидаю хорошего сезона в его исполнении", – сказал Чех в комментарии Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне украинец сыграл за лондонский клуб 17 матчей и отличился 2 результативными передачами.

В первом туре нового сезона АПЛ "Челси" играл против "Ливерпуля". Мудрик начал эту игру в запасе и появился на поле на 81-й минуте встречи. Результативными действиями украинец не отличился.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Вест Хэма". Поединок состоится 20 августа.

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