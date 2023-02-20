Джо Байден посетил столицу Украину с необъявленным визитом.

В понедельник, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом.

В ходе визита Байден встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Кроме того, президент США анонсировал новые санкции против РФ и рассказал, на ком они будут акцентированы.

На новость о приезде Байдена в Киев лаконично и очень красноречиво отреагировал легендарный экс-футболист сборной Англии Гари Линекер.

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"Мощно", - написал бывший футболист и ретвитнул совместное фото Байдена и Зеленского.

Сообщается, что над визитом президента США Джо Байдена работал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также прибыл в Киев.

Стоит также отметить, что этот визит стал первым для президента США в Украину за почти 15 лет. Последний раз чиновник из Штатов такого уровня прибывал с визитом в Киев в сентябре 2008-го года - тогда это был Джордж Буш-младший.

Напомним, Гари Линекер не раз осуждал полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину и освещал зверства армии РФ на свою миллионную аудиторию.

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