Ла Лига начала расследование инцидента с проявлением расизма в матче "Валенсии" против "Реала".

В воскресенье, 21 мая, во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и мадридским "Реалом" случился скандальный инцидент. Болельщики хозяев поля выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильского нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора.

Скандальный эпизод не остался без внимания руководства Ла Лиги. На официальном сайте лиги было опубликовано заявление, в котором сказано, что Ла Лига займется расследованием случившегося инцидента.

"С учетом инцидентов, произошедших во время матча на стадионе "Месталья", Ла Лига сообщает, что запросила все доступные видео- и фотоматериалы для проведения расследования. Как только расследование будет завершено, в случае обнаружения преступлений на почве расизма Ла Лига приступит к соответствующим юридическим действиям. Ла Лига также расследует эпизоды с якобы расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса за пределами стадиона "Месталья".

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Ла Лига всегда проявляла инициативу в случае возникновения расистских инцидентов в отношении игрока "Реала" Винисиуса. За последние два сезона Ла Лига девять раз подавала жалобу в соответствующий комитет федерации, государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.

Ла Лига на протяжении многих лет борется с таким поведением и продвигает позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами", – сказано в заявлении.

Напомним, матч "Валенсии" против "Реала" закончился в пользу хозяев поля со счетом 1:0. В концовке встречи обстановка на поле накалилась до предела и футболисты устроили потасовку, в следствии которой красную карточку получил Винисиус Жуниор.

После 35-ти туров "Реал" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 71 очком в активе. "Валенсия" набрала 40 баллов и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре Ла Лиги "Реал" сыграет против "Райо Вальекано" (24 мая), а "Валенсия" встретится с "Мальоркой" (25 мая).

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