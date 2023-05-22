Бразильский футболист "Реала" Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время игры против "Валенсии".

В воскресенье, 21 мая, состоялся поединок 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Валенсия" принимала мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "летучих мышей".

Однако внимание футбольной общественности этот матч привлек не сенсационным результатом, а громким скандалом. В ходе матча расистским оскорблениям подвергся бразильский нападающий мадридского "Реал" Винисиус Жуниор.

Видео дня

Испанское издание Marca сообщает, что игрок сборной Бразилии на 70-й минуте заявил арбитру встречи Рикардо Де Бургосу и делегату матча, что хочет покинуть поле из-за оскорблений расистского содержания со стороны болельщиков "Валенсии". После этого на стадионе "Месталья" по громкоговорителю призвали фанатов прекратить расистские оскорбления.

Игра продолжилась, и вскоре Винисиус, указав конкретного болельщика, попросил повторить призыв через систему громкой связи стадиона.

Стоит отметить, что согласно последним рекомендациям ФИФА в таких ситуациях судья мог остановить или даже прервать матч в случае повторения инцидентов. Однако арбитр встречи успокоил бразильца, попросив не беспокоиться и принял решение продолжить встречу.

В итоге матч "Валенсии" и "Реала" завершился потасовкой футболистов, в результате которой Винисиус Жуниор получил красную карточку.

Добавим, что если бы игра была прервана, "Валенсия" получила бы техническое поражение.

После матча скандальный эпизод прокомментировал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

"Я не хочу говорить о футболе. Хочу говорить о том, что здесь произошло, я думаю, что это важнее. Того, что произошло, не должно быть в футболе, это совершенно очевидно: стадион оскорбляет игрока, и тренер должен убирать игрока за это. Винисиус не хотел продолжать, я ему сказал, что не считаю справедливым, чтобы он уходил, потому что он не виновник, он пострадавший. Дальше ему дают бессмысленную красную карточку, потому что это не агрессия.

У Ла Лиги есть проблема, эти эпизоды расизма должны были остановить игру. Если стадион оскорбляет игрока, демонстрируя расизм, игра должна быть остановлена, и я сказал бы то же самое, если бы мы побеждали со счетом 3: 0, другого пути нет.

Я сказал судье: он говорит, что в протоколе сказано, что мы должны уведомить их заранее, и, если они продолжат, прервать игру. Он должен сообщать что? Его начали оскорблять с первой минуты. Он очень грустный, злой, это прискорбно. Вы не можете пройти", - приводит слова Анчелотти Marca.

Инцидент прокомментировал и сам пострадавший. Винисиус Жуниор заявил, что подобное случается с ним уже не впервые и обвинил руководство лиги в бездействии.

"Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм - это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам.

Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, видя, что происходит каждую неделю, я не могу опровергнуть это. Я согласен. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если далеко отсюда", – написал Винисиус в своем Твиттере.

На скандал вокруг Винисиуса Жуниора отреагировал также легендарный экс-футболист "Реала" и сборной Бразилии Роналдо. Он заявил, что будет помогать своему соотечественнику бороться с проявлениями расизма.

"И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько еще это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти продолжают бездействовать, а болельщики аплодируют этому в таком абсурдном количестве. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе", - написал Роналдо в Твиттере.

Накануне стало известно, что мадридский "Реал" обратился в генпрокуратуру Испании. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте "сливочных".

"Реал" (Мадрид) демонстрирует свое сильнейшее отвращение и осуждает события, произошедшие в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора. Факт случившегося представляет собой атаку на модель нашего социального и демократического правового государства.

"Реал" (Мадрид) считает, что случившееся является преступлением на почве ненависти, поэтому клуб подал соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру, чтобы можно было расследовать факты и четко обозначить ответственность.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает обязанность прокуратуры по содействию в совершении правосудия для защиты закона и прав граждан и общества.

По этой причине, а также с учетом серьезности произошедших событий "Реал" обратился в генеральную прокуратуру страны", - говорится в заявлении клуба.

Винисиус Жуниор играет за "Реал" с 2018 года. На счету 22-летнего футболиста 224 матча, 59 голов и 64 голевых передачи в футболке мадридского клуба.

Контракт бразильского нападающего со "сливочными" рассчитан до 2024 года.

Добавим, что из-за поражения от "Валенсии" мадридский клуб опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Карло Анчелотти 71 очко. "Валенсия" с 40 баллами идет на 13-й позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: