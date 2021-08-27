Квалификация Лиги Европы: результаты ответных матчей раунда плей-офф

"Црвена Звезда", "Фенербахче" и "Рейнджерс" получили промоушен в групповой этап Лиги Европы.

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По итогам двухматчевых противостояний клубы разыграли десять путевок в групповой этап. Результаты матчей "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:2 (первый матч - 0:4) АЗ (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (первый матч - 0:2) "Антверпен" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) - 2:0 и 3:2 в серии послематчевых пенальти (первый матч - 2:4) "Легия" (Польша) - "Славия" (Чехия) - 2:1 (первый матч - 2:2) "Галатасарай" (Турция) - "Раннерс" (Дания) - 2:1 (первый матч - 1:1) "Штурм Грац" (Австрия) - "Мура" (Словения) - 2:0 (первый матч - 3:1) ХИК (Финляндия) - "Фенербахче" (Турция) - 2:5 (первый матч - 0:1) "Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 (первый матч - 0:3) "Заря" (Украина) - "Рапид" Вена (Австрия) - 2:3 (первый матч - 0:3) "Алашкерт" (Румыния) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (первый матч - 0:1) Читайте такжеЗаря в боевом стиле вылетела из Лиги Европы (видео) Лига Европы 2021-2022: что нужно знать С нового сезона групповой этап турнира был сокращен - в нем сыграют 32 клуба, которые будут разбиты на 8 групп. Перед 1/8 финала появится дополнительный раунд стыковых матчей.

Квалификация Лиги Европы теперь состоит лишь из двух раундов: третьего раунда и раунда плей-офф.

На групповом этапе сыграют десять победителей квалификации, десять команд, которые уступят в квалификации Лиги чемпионов, а также 12 обладателей прямых путевок.

Команды, проигравшие в раунде плей-офф ЛЕ, попадут в групповой этап Лиги конференций.

Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 27 августа. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter