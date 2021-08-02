В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В результате жеребьевки были сформированы шесть пар (пять потенциальных и одна уже известная), которые разыграют путевки в групповой этап.
Десять участников раунда плей-офф определятся по итогам третьего раунда квалификации, а еще две команды стартуют с этой стадии.
Путь представителей лиг
"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) / "Шахтер" (Украина)
ПСВ (Нидерланды) / "Мидтьюлланд" (Дания) - "Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия)
Путь чемпионов
"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)
"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" Прага (Чехия)
"Мальме" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)
Матчи раунда плей-офф пройдут 17/18 и 24/25 августа.
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