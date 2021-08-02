Стали известны пары, которые поспорят за путевки в групповой этап.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В результате жеребьевки были сформированы шесть пар (пять потенциальных и одна уже известная), которые разыграют путевки в групповой этап.

Десять участников раунда плей-офф определятся по итогам третьего раунда квалификации, а еще две команды стартуют с этой стадии.

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) / "Шахтер" (Украина)

ПСВ (Нидерланды) / "Мидтьюлланд" (Дания) - "Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия)

Путь чемпионов

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" Прага (Чехия)

"Мальме" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)

"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)

Матчи раунда плей-офф пройдут 17/18 и 24/25 августа.

Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать

Лига чемпионов: результаты второго раунда квалификации.

Шесть победителей раунда плей-офф попадут в групповой этап ЛЧ, а шесть команд, которые проиграют, окажутся в групповом этапе Лиги Европы.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации.

Автор: Антон Дударь