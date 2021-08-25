24 августа состоялось три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
По их итогам стало известно, что на групповом этапе турнира сыграют "Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме".
Результаты матчей
ПСВ (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0 (общий счет - 1:2)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:3 (общий счет - 4:6)
"Лудогорец" (Болгария) - "Мальме" (Швеция) - 2:1 (общий счет - 2:3)
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Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук провел 61 минуту на поле в матче против ПСВ.
У "Ференцвароша" украинец Игорь Харатин пропускал матч из-за дисквалификации, а Александр Зубков вышел на замену.
А у "Лудогорца" весь матч на поле провел украинский защитник Игорь Пластун.
Еще три матча раунда плей-офф, включая поединок "Шахтер" - "Монако", пройдут 25 августа.
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