"Бенфика" прошла в групповую стадию, а "Ференцварош" - нет.

24 августа состоялось три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По их итогам стало известно, что на групповом этапе турнира сыграют "Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме".

Результаты матчей

ПСВ (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0 (общий счет - 1:2)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:3 (общий счет - 4:6)

"Лудогорец" (Болгария) - "Мальме" (Швеция) - 2:1 (общий счет - 2:3)

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Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук провел 61 минуту на поле в матче против ПСВ.

У "Ференцвароша" украинец Игорь Харатин пропускал матч из-за дисквалификации, а Александр Зубков вышел на замену.

А у "Лудогорца" весь матч на поле провел украинский защитник Игорь Пластун.

Еще три матча раунда плей-офф, включая поединок "Шахтер" - "Монако", пройдут 25 августа.

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Лига чемпионов: результаты 3-го раунда квалификации.

Шесть победителей раунда плей-офф попадут в групповой этап ЛЧ, а шесть команд, которые проиграют, окажутся в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации.

Автор: Антон Дударь