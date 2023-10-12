В четверг, 12 октября, состоялся поединок 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Латвии принимала национальную команду Армении.
Игра проходила на стадионе "Сконто" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Футболисты сборной Латвии открыли счет в игре в концовке первого тайма - на 39-й минуте с передачи Алвиса Яунземса забил Янис Икауникс.
В начале второго тайма сборная Латвии осталась в меньшинстве - с поля был удален Марцис Ошс. Тем не менее, воспользоваться чисельным преимуществом команде Александра Петракова не удалось. На 68-й минуте встречи они пропустили второй мяч и програли эту игру. Второй гол Латвии в ворота сборной Армении забил Даниэлс Балодис.
Латвия - Армения - 2:0
Голы: Я. Икауникс 39, Балодис 68
Латвия: Озольс, Савальникс (Сорокинс 88), Ошс, Балодис, Циганикс, Яунземс (Д. Икауникс 88), Эмсис, Савельевс, Я. Икауникс, Дашкевичс (Дубра 55), Ульдрикис (Регза 82)
Армения: Чанчаревич, Г. Арутюнян, Ароян, Мкртчян (Рамос 59), Дашян, Иву, Сперцян, Тикнизян, Барсегян (Севикян 69), Бриаско (Серобян 69), Селараян (Бичахчян 82)
Предупреждения: Ошс 31, Эмсис 65 - Ароян 31
Удаление: Ошс, 52
Обзор матча:
Для сборной Латвии это были первые набранные очки в рамках квалификации Евро-2024. В турнирной таблице группы D положение команд следующее: Хорватия (4 игры, 10 очков), Турция (5 игр, 10 очков), Армения (6 матчей, 7 очков), Уэльс (5 матчей, 7 очков), Латвия (6 игр, 3 очка).
В следующем туре отбора на ЧЕ-2024 сборная Латвии сыграет против Турции. Встреча команд состоится 15 октября. Сборная Армении следующий тур пропустит. В заключительных играх отборочного цикла подопечные Петракова сыграют против Уэльса (18 ноября) и Хорватии (21 ноября).