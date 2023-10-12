Армения уступила Латвии, играя в большинстве почти целый тайм.

В четверг, 12 октября, состоялся поединок 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Латвии принимала национальную команду Армении.

Игра проходила на стадионе "Сконто" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Футболисты сборной Латвии открыли счет в игре в концовке первого тайма - на 39-й минуте с передачи Алвиса Яунземса забил Янис Икауникс.

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В начале второго тайма сборная Латвии осталась в меньшинстве - с поля был удален Марцис Ошс. Тем не менее, воспользоваться чисельным преимуществом команде Александра Петракова не удалось. На 68-й минуте встречи они пропустили второй мяч и програли эту игру. Второй гол Латвии в ворота сборной Армении забил Даниэлс Балодис.

Латвия - Армения - 2:0

Голы: Я. Икауникс 39, Балодис 68

Латвия: Озольс, Савальникс (Сорокинс 88), Ошс, Балодис, Циганикс, Яунземс (Д. Икауникс 88), Эмсис, Савельевс, Я. Икауникс, Дашкевичс (Дубра 55), Ульдрикис (Регза 82)

Армения: Чанчаревич, Г. Арутюнян, Ароян, Мкртчян (Рамос 59), Дашян, Иву, Сперцян, Тикнизян, Барсегян (Севикян 69), Бриаско (Серобян 69), Селараян (Бичахчян 82)

Предупреждения: Ошс 31, Эмсис 65 - Ароян 31

Удаление: Ошс, 52

Обзор матча:

Для сборной Латвии это были первые набранные очки в рамках квалификации Евро-2024. В турнирной таблице группы D положение команд следующее: Хорватия (4 игры, 10 очков), Турция (5 игр, 10 очков), Армения (6 матчей, 7 очков), Уэльс (5 матчей, 7 очков), Латвия (6 игр, 3 очка).

В следующем туре отбора на ЧЕ-2024 сборная Латвии сыграет против Турции. Встреча команд состоится 15 октября. Сборная Армении следующий тур пропустит. В заключительных играх отборочного цикла подопечные Петракова сыграют против Уэльса (18 ноября) и Хорватии (21 ноября).

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