Федерико Вальверде пытался спасти команду от поражения, но лишь подарил мяч фанатам.

В понедельник, 7 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу состоялся поединок, в котором "Райо Вальекано" принимал мадридский "Реал".

Встреча прошла на стадионе "Кампо де Вальекас" в Мадриде и завершилась сенсационным поражением "сливочных" со счетом 3:2.

Поединок привлек к себе внимание не только неожиданным результатом, но и курьезным эпизодом в концовке встречи.

В компенсированное время футболисты "Реала", пытаясь спастись от поражения, пошли всей командой в атаку. После розыгрыша углового мяч отскочил к уругвайскому полузащитнику "Реала" Федерико Вальверде и тот недолго думая решил нанести мощный удар по воротам соперника. Уругваец ударил с такой силой, что мяч улетел за пределы стадиона и попал на балкон соседнего дома, откуда за игрой наблюдали местные фанаты.

Видео удара Вальверде:

Добавим, что это поражение стало первым для мадридского "Реала" в нынешнем сезоне чемпионата Испании по футболу.

За 13 сыгранных туров "Реал" заработал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей "Барселоны" составляет два балла.

В следующем туре мадридский "Реал" сыграет 10 ноября на своем поле против "Кадиса".

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