Мейкала Мур забила автоголы правой и левой ногами, а также головой.

Футболистка женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур умудрилась забить три автогола в матче против сборной США.

Мейкала оформила так называемый "идеальный хет-трик" - один автогол правой ногой, второй - головой, а еще один гол она забила левой ногой. Мур заменили в конце первого тайма. После перерыва новозеландки пропустили еще два мяча и проиграли со счетом 0:5.

Защитница поразила собственные ворота на 5-й, 6-й и 36-й минутах. Заметим, что 25-летняя футболистка на клубном уровне защищает цвета английского "Ливерпуля".

Этот курьез случился в рамках турнира "She Believes Cup" - международные товарищеские соревнования, где разыгрывается трофей среди национальных команд по женскому футболу. Турнир проводится ежегодно в Соединенных Штатах Америки в начале года, начиная с 2016-го.

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