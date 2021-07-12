Сборная Италии в эйфории / фото REUTERS

Сборная Италии продемонстрировала безудержные эмоции после того, как одолела английскую команду в финале европейского первенства и стала сильнейшей командой континента.

Шумное празднование всю ночь было гарантировано. Все началось с традиционного обливания шампанским в раздевалке и танцев в нижнем белье.

А легендарный экс-полузащитник сборной Италии и "Ромы" Даниэле Де Росси, который сейчас является помощником Роберто Манчини в тренерском штабе, не смог удержаться и решился в белой рубашке проехаться на животе по столу.

Такие песни были по дороге домой.

Автор забитого мяча Италии в финале Лео Бонуччи выставил в соцсеть фото с трофеем в постели.

"Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим", - подписал кадр звездный защитник.

false

Также Бонуччи выпил колы вместе с пивом на пресс-конференции.

А вот так встречали болельщики итальянскую команду в Риме.

Читайте такжеЕвро-2020: лучшим игроком турнира признали футболиста, у которого нет клуба

Италия - Англия: итоги финала

  • Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
  • Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
  • Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
  • Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
  • Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
  • Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
  • Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
  • Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
  • Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин