Сборная Италии продемонстрировала безудержные эмоции после того, как одолела английскую команду в финале европейского первенства и стала сильнейшей командой континента.
Шумное празднование всю ночь было гарантировано. Все началось с традиционного обливания шампанским в раздевалке и танцев в нижнем белье.
The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021
(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv
А легендарный экс-полузащитник сборной Италии и "Ромы" Даниэле Де Росси, который сейчас является помощником Роберто Манчини в тренерском штабе, не смог удержаться и решился в белой рубашке проехаться на животе по столу.
Daniele De Rossi célèbre à sa manière 🤣🏆#VivoAzzurro#ITA#Euro2020Final#EURO2020#ITAENG#ItaliaInghilterrapic.twitter.com/xO3JtYhOZ9— NAZIONALE FR 🇮🇹⚽️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@NazionaleFR_) July 11, 2021
Такие песни были по дороге домой.
Автор забитого мяча Италии в финале Лео Бонуччи выставил в соцсеть фото с трофеем в постели.
"Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим", - подписал кадр звездный защитник.
Также Бонуччи выпил колы вместе с пивом на пресс-конференции.
Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8
А вот так встречали болельщики итальянскую команду в Риме.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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