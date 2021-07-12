А еще много песен и танцев голышом.

Сборная Италии продемонстрировала безудержные эмоции после того, как одолела английскую команду в финале европейского первенства и стала сильнейшей командой континента.

Шумное празднование всю ночь было гарантировано. Все началось с традиционного обливания шампанским в раздевалке и танцев в нижнем белье.

The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹



(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

А легендарный экс-полузащитник сборной Италии и "Ромы" Даниэле Де Росси, который сейчас является помощником Роберто Манчини в тренерском штабе, не смог удержаться и решился в белой рубашке проехаться на животе по столу.

Такие песни были по дороге домой.

Автор забитого мяча Италии в финале Лео Бонуччи выставил в соцсеть фото с трофеем в постели.

"Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим", - подписал кадр звездный защитник.

Также Бонуччи выпил колы вместе с пивом на пресс-конференции.

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

А вот так встречали болельщики итальянскую команду в Риме.

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Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

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Автор: Артем Будрин