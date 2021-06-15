Аргентинская сборная стартовала на турнире с ничьей против Чили.

Сборная Аргентины провела свой первый матч на Кубке Америки-2021, который проходит в Бразилии.

В стартовом поединке аргентинцы встречались со сборной Чили. Матч завершился вничью.

Счет во встрече ударом со штрафного открыл звездный нападающий Лионель Месси.

Как сообщает в Twitter журналист Саша Пизани, для форварда "Барселоны" этот гол стал 39-м за сборную Аргентины в официальных матчах. По этому показателю он обошел нападающего Габриэля Батистуту.

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Всего в активе Месси 73 гола в 145 матчах за Аргентину.

Аргентина - Чили - 1:1

Голы: Месси, 33 - Варгас, 57

Аргентина: Э. Мартинес, Монтиель (Молина, 85), Л. Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Месси, Лаутаро Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80)

Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис, Паласиос (Бреретон, 77), Варгас (Пиньярес, 77), Менесес (Гальдамес, 90+3)

Нереализованный пенальти: Видаль, 57

Видеообзор матча от MEGOGO.

В другом матче игрового дня в группе В Парагвай со счетом 3:1 обыграл Боливию.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Антон Дударь