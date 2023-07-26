Чемпионом УПЛ в прошлом сезоне стал донецкий "Шахтер".

В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги.

Накануне старта нового сезона букмекеры определили фаворитов на чемпионский титул.

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в УПЛ-2023/24 является донецкий "Шахтер". Коэффициент на итоговый триумф "горняков" - 1,60.

Видео дня

Второе место в списке фаворитов на победу в чемпионате Украины занимает "Динамо". Ставки на чемпионство киевлян принимаются с коэффициентом 2,50.

Шансы "Днепра-1", который был близок к чемпионству в прошлом сезоне, в будущем сезоне не так уж и высоки. Коэффициент на триумф команды Александра Кучера - 10,00.

Шансы команд на чемпионский титул в УПЛ-2023/24

"Шахтер" - 1,60

"Динамо" - 2,50

"Днепр-1" - 10,00

"Заря" - 15,00

"Ворскла" - 25,00

"Колос" - 50,00

"Полесье" - 50,00

"Кривбасс" - 50,00

"Александрия" - 50,00

"Оболонь" - 100,00

ЛНЗ - 100,00

"Минай" - 250,00

"Рух" - 250,00

"Верес" - 250,00

"Черноморец" - 250,00

"Металлист 1925" - 250,00

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря", "Динамо" - четвертое.

Лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне-2022/2023 стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 24 гола в 30 играх.

Вас также могут заинтересовать новости: