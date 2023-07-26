В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги.
Накануне старта нового сезона букмекеры определили фаворитов на чемпионский титул.
По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в УПЛ-2023/24 является донецкий "Шахтер". Коэффициент на итоговый триумф "горняков" - 1,60.
Второе место в списке фаворитов на победу в чемпионате Украины занимает "Динамо". Ставки на чемпионство киевлян принимаются с коэффициентом 2,50.
Шансы "Днепра-1", который был близок к чемпионству в прошлом сезоне, в будущем сезоне не так уж и высоки. Коэффициент на триумф команды Александра Кучера - 10,00.
Шансы команд на чемпионский титул в УПЛ-2023/24
- "Шахтер" - 1,60
- "Динамо" - 2,50
- "Днепр-1" - 10,00
- "Заря" - 15,00
- "Ворскла" - 25,00
- "Колос" - 50,00
- "Полесье" - 50,00
- "Кривбасс" - 50,00
- "Александрия" - 50,00
- "Оболонь" - 100,00
- ЛНЗ - 100,00
- "Минай" - 250,00
- "Рух" - 250,00
- "Верес" - 250,00
- "Черноморец" - 250,00
- "Металлист 1925" - 250,00
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря", "Динамо" - четвертое.
Лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне-2022/2023 стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 24 гола в 30 играх.