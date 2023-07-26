В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги

Накануне старта нового сезона букмекеры определили фаворитов на чемпионский титул.

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в УПЛ-2023/24 является донецкий "Шахтер". Коэффициент на итоговый триумф "горняков" - 1,60. 

Видео дня

Второе место в списке фаворитов на победу в чемпионате Украины занимает "Динамо". Ставки на чемпионство киевлян принимаются с коэффициентом 2,50. 

Шансы "Днепра-1", который был близок к чемпионству в прошлом сезоне, в будущем сезоне не так уж и высоки. Коэффициент на триумф команды Александра Кучера - 10,00. 

Шансы команд на чемпионский титул в УПЛ-2023/24

  • "Шахтер" - 1,60
  • "Динамо" - 2,50
  • "Днепр-1" - 10,00
  • "Заря" - 15,00
  • "Ворскла" - 25,00
  • "Колос" - 50,00
  • "Полесье" - 50,00
  • "Кривбасс" - 50,00
  • "Александрия" - 50,00
  • "Оболонь" - 100,00
  • ЛНЗ - 100,00
  • "Минай" - 250,00
  • "Рух" - 250,00
  • "Верес" - 250,00
  • "Черноморец" - 250,00
  • "Металлист 1925" - 250,00

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря", "Динамо" - четвертое. 

Лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне-2022/2023 стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 24 гола в 30 играх. 

Вас также могут заинтересовать новости: