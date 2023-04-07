Борьбу за трофей ведут восемь клубов.

Во вторник, 11 апреля, стартуют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне проведения четвертьфинальных игр, суперкомпьютер FiveThirtyEight оценил шансы всех команд на победу в турнире.

Главный фаворитом этого сезона Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити". Согласно прогнозу, вероятность того, что английский клуб победит в текущем розыгрыше турнира, составляет 32%.

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В тройку основных претендентов на победу в ЛЧ сезона-2022/2023 вошли также "Бавария" (18%) и "Реал Мадрид" с "Наполи" - по 14%.

Примечательно, что явными аутсайдерами турнира машина считает "Челси" украинца Михаила Мудрика и "Милан" - по 4%.

Напомним, в 1/4 финала были сформированы следующие пары:

"Реал" Мадрид (Испания) - "Челси" (Англия)

"Интер" Милан (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 11 и 12 апреля, ответные игры - 18 и 19 апреля. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов между собой встречались "Ливерпуль" и "Реал". Поединок проходил в Париже на "Стад де Франс" и закончился победой мадридского клуба.

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