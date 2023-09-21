УЕФА наказал УАФ по за поведение фанатов на матчах против Англии и Италии.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) по результатам матчей квалификации Евро-2024 против национальных команд Англии (1:1) и Италии (1:2).

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, УАФ оштрафовали на 20 000 евро за расистское поведение болельщиков, а также на 5 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и на 8 тысяч евро - за блокировку общественных проходов.

Кроме того, свой следующий матч в качестве номинального хозяина (против Северной Македонии) сборная Украины проведет с частично закрытыми секторами (не менее 5000 мест), а на следующий выездной матч (против Мальты) УАФ не сможет продавать билеты украинским болельщикам.

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Добавим, что национальная сборная Украины сыграет в рамках квалификации Евро-2024 против Северной Македонии 14 октября, а против Мальты - 17 октября.

Поединок против Северной Македонии пройдет в чешском Праге на стадионе "epet Arena". Стадион может вместить на своих трибунах около 19 тысяч зрителей. УАФ должна заранее сообщить УЕФА, какие секторы будут закрыты.

Напомним, в группе квалификации Евро-2024 сборная Украины занимает третье место. В активе "сине-желтых" 7 набранных очков. Столько же баллов у Италии и Северной Македонии. Лидирует в группе сборная Англии - 13 очков.

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