Ответная встреча пройдет в Пльзени 15 августа.

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" уступил в квалификационном матче чешскому клубу "Виктория" из чешского Пльзени в третьем квалификационном раунде Лиги Европы со счетом 1:2. Матч проходил в словацком Кошице на стадионе Kosicka futbalova arena.

Команда Юрия Вернидуба забила первой. Быстрая атака криворожан по флангу завершилась пасом Ивана Дибанго, который замкнул Принс Аду на 20-ой минуте.

"Виктория" смогла отыграться сразу после перерыва: гол забил на 48 минуте Йиржи Панос. Чехи вышли вперед на 69-ой минуте, когда отличился Даниэль Вашулин.

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Ответная встреча пройдет в Пльзени 15 августа.

Лига Европы-2024/25. Квалификация. Третий раунд. Первый матч

Кривбасс - Виктория Пльзень - 1:2 (1:0)

Голы: Аду, 20 - Панос, 48, Вашулин, 69

Выступления украинских клубов в еврокубках

6 августа на "Арене Люблин" в Польше киевское "Динамо" встретилось в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским клубом "Глазго Рейнджерс". Матч завершился ничьей - со счетом 1:1.

Счет открыли киевляне, когда Андрей Ярмоленко с близкой дистанции переправил мяч в ворота шотландцев. Однако "Динамо" не смогло удержать победу - гол в ворота в компенсированное время забил Сирьел Дессер (90+4).

Житомирское "Полесье" с поражения дебютировало в футбольных еврокубках. В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций подопечные Имада Ашура уступили на выезде словенской "Олимпии". Второй матч тоже закончился поражением украинского клуба и вылетом из турнира.

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