"Краковия" сыграла вничью против "Легницы" в 30-м туре чемпионата Польши.

В понедельник, 1 мая, был сыгран поединок 30-го тура чемпионата Польши, в котором "Краковия" играла против клуба "Легница".

Встреча проходила на стадионе "МКС Краковия" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Футболисты "Легницы" первыми открыли счет в игре - в компенсированное к первому тайму время забил Давид Драчал.

Спас "Краковию" от поражения гол украинского вингера Евгения Коноплянки, который отличился на 69-й минуте игры.

"Краковия" - "Легница" - 1:1

Голы: Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1

Видео гола Коноплянки:

Стоит отметить, что гол, забитый в этом поединке, стал для Евгения Коноплянки первым в 2023 году. Прошлый свой мяч полузащитник сборной Украины забил аж 19 октября прошлого года, когда поразил ворота "Жешува" в Кубке Польши.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши Евгений Коноплянка сыграл за "Краковию" 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Также в его активе два гола в двух играх Кубка Польши.

После 30-ти туров "Краковия" идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши с 42 очками.

В следующем туре первенства Польши команда Коноплянки сыграет против "Леха". Встреча состоится 6 мая.

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