Кирилл Петров забил свой второй гол в нынешнем сезоне чемпионата Польши.

В воскресенье, 30 апреля, состоялся поединок 30-го тура чемпионата Польши, в котором "Сталь Мелец" принимала "Корону".

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе "Короны" выступает бывший футболист киевского "Динамо" Кирилл Петров. Именно украинский защитник и стал автором первого гола в этой игре. На 9-й минуте 32-летний футболист отличился фантастическим ударом со своей половины поля.

"Корона" в итоге не удержала преимущество и потерпела поражение со счетом 1:2. Два гола в составе хозяев поля забил Камиль Крук.

"Сталь Мелец" - "Корона" - 2:1

Голы: Крук, 40, 72 - Петров, 9

Видео гола Петрова:

Петров сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Польши 23 матча и забил два гола. Еще один матч украинец провел в Кубке Польши.

Кирилл начинал карьеру в киевском "Динамо", но заиграть в первой команде "бело-синих" так и не сумел. В чемпионате Украины защитник выступал за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал", "Олимпик" и "Колос".

Добавим, что после 30-ти туров "Корона" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Польши с 35 очками в активе. "Сталь Мелец" идет на 10-й позиции с 38 баллами. Лидирует в чемпионате "Ракув", заработавший 71 очко за 30 матчей.

Вас также могут заинтересовать новости: