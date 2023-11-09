"Манчестер Юнайтед" имел преимущество в два мяча, но остался в меньшинстве и проиграл игру.

В среду, 8 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА датский "Копенгаген" сенсационно победил "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Паркен" в Копенгагене и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

"Манчестер Юнайтед" очень мощно начал эту встречу и уже к 28-й минуте имел преимущество в два мяча. На 42-й минуте "красные дьяволы" остались в меньшинстве - прямую красную карточку получи Маркус Рашфорд. После этого все перевернулось. На 45-й минуте игры "Копенгаген" отыграл один мяч - отличился Мохамед Эльюнусси. На 45+9-й минуте датскому клубу удалось сравнять счет - Диогу Гонсалвеш реализовал пенальти.

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"Манчестер Юнайтед" не опускал руки и на 69-й минуте английской команде удалось вновь выйти вперед благодаря голу Бруно Фернандеша, реализовавшего пенальти. Тем не менее, победить или взять хотя бы очко "Ман Юнайтед" в этой игре не суждено было. В концовке игры футболисты "Копенгагена" забили еще дважды и вырвали победу. Голами отличились Лукас Лерагер и Роони Барджи.

"Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед" - 4:3

Голы: Эльюнусси 45, Гонсалвеш 45+9, Лерагер 83, Барджи 87 - Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен)

"Копенгаген": Грабара, Анкерсен (Соренсен 70), Вавро (Бойлесен 78), Дикс, Елерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон 70), Эльюнусси (Барджи 63), Клаэссон, Ачури (Ларссон 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан 15), Далот, Мактоминей, Эриксен (Амрабат 46), Рафшорд, Фернандеш, Гарначо, Хейлунд (Маунт 84)

Предупреждения: Вавро 45+11 - Магуайр 90+1

Удаление: Рашфорд 42

Обзор матча:

В другом поединке этой группы мюнхенская "Бавария" победила "Галатасарай" (2:1) благодаря двум точным ударам Харри Кейна.

"Бавария" - "Галатасарай" - 2:1

Голы: Кейн 8, 86 - Бакамбу 90+3

"Бавария": Нойер, Мазрауи, Упамекано (Лаймер 72), Ким, Дэвис, Горетцка, Киммих, Коман (Гнабри 88), Мусиала (Мюллер 40), Сане (Тель 72), Кейн

"Галатасарай": Муслера, Боэй, Санчес, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон 78), Айхан (Оливейра 69), Торрейра, Зиеш (Йылмаз 57), Актюркоглу, Заха (Бакамбу 79), Икарди (Тете 69)

Предупреждения: Дэвис 19 - Бардакджи 34, Бакамбу 90+6

Обзор матча:

После четырех туров "Бавария" уверенно лидирует в группе А, набрав 12 очков. Мюнхенцы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Далее расположились "Копенгаген" и "Галатасарай" - по 4 очка. "Манчестер Юнайтед" опустился на последнее место с 3 баллами в активе.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против турецкого "Галатасарая", а "Бавария" встретится с "Копенгагеном".

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