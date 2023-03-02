Украинский футболист проводит прекрасный сезон в лондонском клубе.

В среду, 1 марта, "Арсенал" в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги разгромил "Эвертон".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после матча с "ирисками" высказася о роли Зинченко в этой победе.

"Вот почему мы его пригласили - Зинченко привносит что-то новое в команде, позволяет нам быть более непредсказуемыми", - приводит слова Артеты пресс-служба "Арсенала".

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Матч "Арсенала" против "Эвертона" завершился со счетом 4:0 в пользу "канониров".

Александр Зинченко сыграл в этой игре 82 минуты и был одним из лучших игроков матча. Именно с результативной передачи украинца Букайо Сака открыл счет в матче.

После перерыва Зинченко принял непосредственное участие еще в двух голевых атаках "канониров".

Победа над "Эвертоном" позволила "канонирам" увеличить отрыв от "Манчестер Сити" в турнирной таблице до 5 баллов. В активе "Арсенала" 60 очков, у "горожан" - 55.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют против "Борнмута" на своем поле. Матч запланирован на 4 марта.

Напомним, Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" минувшим летом за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец сыграл в составе "канониров" 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал две голевых передачи.

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