Украинец Александр Зинченко отличился голевой передачей в этой игре.

В среду, 1 марта, состоялся перенесенный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились "Арсенал" Александра Зинченко и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Матч проходил на стадионе "Эмирейтс" и завершился разгромной победой хозяев поля.

Первый гол "канониры" забили ближе к концу первой половины матча - Александр Зинченко прекрасным пасом нашел в штрафной Букайо Сака, которого упустил Виталий Миколенко. Англичанин не растерялся и сильнейшим ударом расстрелял ближний угол. Через шесть минут хозяева укрепили свое преимущество - отличился Габриэл Мартинелли с передачи Букайо Сака.

На 73-й минуте капитан "Арсенала" Мартин Эдегор с передачи Леандро Троссарда довел счет до разгромного. На 80-й минуте Габриэл Мартинелли установил итоговый счет встречи.

"Арсенал" - "Эвертон" - 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 82), Джака (Фабиу Виейра, 72), Жоржиньо (Парти, 46), Эдегор, Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Годфри, 61), Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе (Холгейт, 46), Дукуре (Дэвис, 79), Онана, Ивоби, Мопе (Грэй, 61), Макнил

Предупреждения: Тарковски, 52, Годфри, 66

Обзор матча:

Александр Зинченко сыграл в этом матче 82 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни. Статистический портал Whoscored оценил игру Зинченко высокой оценкой - 8,3. Более высокий балл получил только автор дубля Габриэл Мартинелли - 8,5.

Виталий Миколенко отыграл полный матч в составе "Эвертона". Как и все футболисты "ирисок", Миколенко получил низкую оценку от Whoscored - 6,1.

Благодаря этой победе "Арсенал" набрал 60 очков и укрепился на первой строчке чемпионата. Отрыв от "Манчестер Сити" теперь составляет пять очков. "Эвертон" с 21 баллом остался на 18-м месте, в зоне вылета.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал"сыграет против "Борнмута" (4 марта), а "Эвертон" померяется силами с "Ноттингем Форест" (5 марта).

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