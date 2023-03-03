В пятницу, 3 марта, в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" противостоял "Аль-Батину".
Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
Счет в игре был открыт на 17-й минуте - гостей вперед вывел уругвайский форвард Ренцо Лопес.
"Аль-Насру" долго не удавалось сравнять счет и лишь в компенсированное к матчу время команде удалось перевернуть все в этой игре с ног на голову. Сначала на 90+3-й минуте хозяева поля сравняли счет - отличился Абдулрахман Гариб, а на 12-й добавленной минуте Мохаммед Аль-Фатиль вывел свою команду вперед. Спустя еще три минуты Мохаммед Маран забил третий гол в ворота "Аль-Батина", установив финальный счет на табло.
"Аль-Наср" - "Аль-Батин" - 3:1
Голы: Гариб, 90+3, Аль-Фатиль, 90+12, Маран, 90+14 - Лопес, 17
Обзор матча:
Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле весь матч. Португалец имел несколько голевых моментов, но реализовать ему их не удалось.
Таким образом, форвард сборной Португалии прервал серию из 4 поединков подряд, в которых он не покидал поле без результативных действий (8 голов и 2 ассиста).
Отметим, что накануне Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате.
Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в "Манчестер Юнайтед", но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
После 19-ти сыгранных туров "Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46 баллами в активе. На втором месте идет "Аль-Иттихад" с 44 очками. "Аль-Батин" занимает последнее место в чемпионате, имея лишь 6 заработанных очков.
В следующем туре чемпионата "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Иттихада" на выезде. Поединок запланирован на 9 марта.