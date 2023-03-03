"Аль-Наср" с Роналду в составе едва не оконфузился в матче против главного аутсайдера лиги.

В пятницу, 3 марта, в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" противостоял "Аль-Батину".

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт на 17-й минуте - гостей вперед вывел уругвайский форвард Ренцо Лопес.

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"Аль-Насру" долго не удавалось сравнять счет и лишь в компенсированное к матчу время команде удалось перевернуть все в этой игре с ног на голову. Сначала на 90+3-й минуте хозяева поля сравняли счет - отличился Абдулрахман Гариб, а на 12-й добавленной минуте Мохаммед Аль-Фатиль вывел свою команду вперед. Спустя еще три минуты Мохаммед Маран забил третий гол в ворота "Аль-Батина", установив финальный счет на табло.

"Аль-Наср" - "Аль-Батин" - 3:1

Голы: Гариб, 90+3, Аль-Фатиль, 90+12, Маран, 90+14 - Лопес, 17

Обзор матча:

Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле весь матч. Португалец имел несколько голевых моментов, но реализовать ему их не удалось.

Таким образом, форвард сборной Португалии прервал серию из 4 поединков подряд, в которых он не покидал поле без результативных действий (8 голов и 2 ассиста).

Отметим, что накануне Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в "Манчестер Юнайтед", но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

После 19-ти сыгранных туров "Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46 баллами в активе. На втором месте идет "Аль-Иттихад" с 44 очками. "Аль-Батин" занимает последнее место в чемпионате, имея лишь 6 заработанных очков.

В следующем туре чемпионата "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Иттихада" на выезде. Поединок запланирован на 9 марта.

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