Украинский специалист подвел итоги своего шестого матча в Серии А в качестве главного тренера.

"Дженоа" Андрея Шевченко в 18-м туре Серии А уступил "Лацио" со счетом 1:3.

Украинский тренер потерпел 5-е поражение в шести поединках чемпионата Италии, установив клубный антирекорд. Шевченко стал первым тренером в истории "Дженоа", который в дебютных шести матчах Серии А ни разу не смог выиграть.

45-летний специалист объяснил причины провала в интервью DAZN.

"Я недоволен результатом. Единственный позитив этого вечера - это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол произошел из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы не смогли воспользоваться шансами.

Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы старались действовать активнее, создавая перспективные ситуации. Нам нужно много работать, надо избегать индивидуальных ошибок, крайне редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут и хорошие результаты".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

В шести матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

"Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 18 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 18-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче - в Кубке Италии "Дженоа" удалось одолеть "Салернитану" со счетом 1:0.

Автор: Артем Будрин