Сульшер получит солидную компенсацию, если руководство решит его уволить.

"Манчестер Юнайтед" демонстрирует весьма удручающие результаты в последних матчах, тем не менее, руководство "красных дьяволов" пока не торопиться увольнять главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

Возможно, причина по которой норвежский специалист все еще держится на своем посту кроется в его отступных. В случае досрочного расторжения контракта "МЮ" придется выплатить Сульшеру €9 миллионов, сообщает The Sun.

Читайте такжеРезультаты "слили" в сеть: СМИ узнали, кто выиграет "Золотой мяч" (фото)Наставник английкого клуба находится под серьезным давлением после крупного поражения на "Олд Траффорд" в матче английской Премьер лиги против "Ливерпуля" (0:5). Однако главная проблема даже не в этом конкретном поражении, а в целом ряде неудовлетворительных результатов. Из последних 10 матчей во всех турнирах "МЮ" удалось выиграть всего 4 раза. В АПЛ "красные дьяволы" занимают 7-е место в турнирной таблице, имея всего 14 очков за 9 сыгранных туров, при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.

В СМИ уже начали называть имена потенциальных кандидатов на смену Сульшеру в "Манчестере". Среди главных претендентов называются Антонио Конте, ранее работавший в Англии с "Челси", а также экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. Руководство "Юнайтед" пока не торопится с принятием решения.

Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

В июле "Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года.

Автор: Владимир Медяник