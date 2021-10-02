Бразильский нападающий забил дебютный гол за "Колос" и принес победу своей команде.

В поединке 10-го тура УПЛ "Колос" принимал "Черноморец". Матч завершился победой хозяев.

Победный гол забил форвард "Колоса" Ренанн. 24-летний бразилец лишь в этом сезоне перебрался из "Львова" в клуб из Ковалевки. Во втором тайме он вышел на замену и сразу через минуту забил гол.

После этой игры "Колос" набрал 11 очков и поднялся на девятое место в таблице УПЛ. "Черноморец" (6 очков) остается третьим с конца таблицы.

"Колос" - "Черноморец" - 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 - Смирный, 29

"Колос": Фесюн, Сакив (Петров, 50), Чорноморец, Новак, Павловец, Ильин, Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренанн, 58), Лысенко (Сичинава, 58)

"Черноморец": Кучерук, Вантух, Дубко, Кадири, Путря, Авагимян (Брагару, 83), Михайленко, Смирный, Цитаишвили, Исаенко, Ванат (Бугай, 77)

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

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Автор: Артем Будрин