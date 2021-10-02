В поединке 10-го тура УПЛ "Колос" принимал "Черноморец". Матч завершился победой хозяев.
Победный гол забил форвард "Колоса" Ренанн. 24-летний бразилец лишь в этом сезоне перебрался из "Львова" в клуб из Ковалевки. Во втором тайме он вышел на замену и сразу через минуту забил гол.
После этой игры "Колос" набрал 11 очков и поднялся на девятое место в таблице УПЛ. "Черноморец" (6 очков) остается третьим с конца таблицы.
"Колос" - "Черноморец" - 2:1
Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 - Смирный, 29
"Колос": Фесюн, Сакив (Петров, 50), Чорноморец, Новак, Павловец, Ильин, Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренанн, 58), Лысенко (Сичинава, 58)
"Черноморец": Кучерук, Вантух, Дубко, Кадири, Путря, Авагимян (Брагару, 83), Михайленко, Смирный, Цитаишвили, Исаенко, Ванат (Бугай, 77)
Видео обзор первого тайма.
Видео обзор второго тайма.
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