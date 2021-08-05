Украинский клуб стартует в новом турнире УЕФА.

5 августа украинский "Колос" стартует в 3-м раунде квалификации Лиги конференций. Украинский клуб дома будет принимать представителя Казахстана "Шахтер".

Колос - Шахтер Караганда: где смотреть матч

Прямая трансляция матча "Колос" - "Шахтер" Караганда будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Начало встречи - в 21.00.

Колос - Шахтер Караганда: прогноз букмекеров

Украинский клуб является фаворитом домашнего матча. На победу "Колоса" дается коэфициент 1,58, на ничью - 3,75, а на победу "Шахтера" - 5,90.

Также "Колос" - фаворит на выход в следующий этап квалификации. Коэффициент на это равен 1,36, а коэффициент на проход "Шахтера" - 3,00.

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Колос - Шахтер Караганда: перед матчем

"Колос" во второй раз в истории сыграет в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла пройти квалификацию в Лиге Европы.

К матчу против "Колоса" "Шахтер" подошел не в лучшей форме. Команда занимает лишь 12-е место из 14 команд в чемпионате Казахстана, а в последних десяти матчах выиграла лишь три раза. "Колос" стартовал в УПЛ, набрав 4 очка. Перед стартом в еврокубках команда обыграла "Металлист 1925" (1:0).

Главным арбитром матча назначен датчанин Петер Кьесгор.

Победитель этой пары в раунде плей-офф будет играть против победителя пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

Автор: Антон Дударь