Кубок Украины / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Стали известны даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Эта стадия турнира пройдет с 26 по 28 октября.
Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" свои матчи проведут 27 октября.
Расписание матчей
26 октября
19.30. "Металлист 1925" - "Александрия"
27 октября
14.00. "Верес" - Ворскла"
17.00. "Мариуполь" - "Динамо"
19.30. "Черноморец" - "Шахтер"
28 октября
14.00. "Альянс" - "Львов"
17.00. ЛНЗ - "Днепр-1".
19.00. "Рух" - "Заря"
19.30. "Металлист" - "Колос"
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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать
- "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" стартуют в турнире с 1/8 финала.
- На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.