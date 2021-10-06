Когда играют Динамо и Шахтер: появилось расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

Гранды украинского футбола свои матчи проведут в один день.

Стали известны даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Эта стадия турнира пройдет с 26 по 28 октября. Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" свои матчи проведут 27 октября. Расписание матчей 26 октября 19.30. "Металлист 1925" - "Александрия" 27 октября 14.00. "Верес" - Ворскла" 17.00. "Мариуполь" - "Динамо" 19.30. "Черноморец" - "Шахтер" 28 октября 14.00. "Альянс" - "Львов" 17.00. ЛНЗ - "Днепр-1". 19.00. "Рух" - "Заря" 19.30. "Металлист" - "Колос" Читайте такжеСтали известны лучший футболист и тренер 10-го тура УПЛ Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" стартуют в турнире с 1/8 финала.

На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Антон Дударь

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