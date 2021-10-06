Кубок Украины / фото УНИАН, Андрей Мариенко

Стали известны даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Эта стадия турнира пройдет с 26 по 28 октября. 

Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" свои матчи проведут 27 октября.

Расписание матчей

26 октября

19.30. "Металлист 1925" - "Александрия"

27 октября

14.00. "Верес" - Ворскла"

17.00. "Мариуполь" - "Динамо"

19.30. "Черноморец" - "Шахтер"

28 октября

14.00. "Альянс" - "Львов"

17.00. ЛНЗ - "Днепр-1".

19.00. "Рух" - "Заря"

19.30. "Металлист" - "Колос"

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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать

  • "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" стартуют в турнире с 1/8 финала.
  • На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
  • Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Антон Дударь