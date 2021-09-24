Кубок Украины / фото ФК Карпаты
24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели экс-футболист "Динамо" Владислав Ващук и звезда украинского дзюдо Дарья Билодид.
Отметим, что "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" начинают с этой стадии свой путь в турнире. В предыдущих раундах эти клубы отдыхали.
Результаты жеребьевки
"Металлист 1925" - "Александрия"
"Мариуполь" - "Динамо"
"Альянс" - "Львов"
"Верес" - "Ворскла"
"Рух" - "Заря"
ЛНЗ - "Днепр-1"
"Черноморец" - "Шахтер"
"Металлист" - "Колос"
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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать
- Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 27 октября.
- Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.