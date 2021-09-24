Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/8 финала

"Динамо" сыграет против "Мариуполя", а "Шахтер" померится силами с "Черноморцем".

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели экс-футболист "Динамо" Владислав Ващук и звезда украинского дзюдо Дарья Билодид. Отметим, что "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" начинают с этой стадии свой путь в турнире. В предыдущих раундах эти клубы отдыхали. Результаты жеребьевки "Металлист 1925" - "Александрия" "Мариуполь" - "Динамо" "Альянс" - "Львов" "Верес" - "Ворскла" "Рух" - "Заря" ЛНЗ - "Днепр-1" "Черноморец" - "Шахтер" "Металлист" - "Колос" Читайте такжеКубок Украины по футболу: результаты матчей 1/16 финала Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 27 октября.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Артем Будрин

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