Илья Забарный продолжает восстанавливаться после травмы.

Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный не сможет помочь сборной Украины в первом матче отбора на Евро-2024 против Англии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 20-летний футболист покинул лагерь национальной команды. После разговора с главным тренером "сине-желтых" Русланом Ротанем было принято решение дать игроку полноценно восстановиться после травмы. Бывший футболист киевского "Динамо" уже восьмую неделю восстанавливается после комбинированной травмы связок голеностопа.

"В расположение сборной Украины Забарный приехал в с сопровождении врачей "Борнмута", которые обсудили с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние футболиста. Общий вывод специалистов таков, что несмотря на положительную динамику восстановления, нынешние кондиции Забарного не позволяют ему сыграть на высоком уровне", - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

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Напомним, Илья Забарный в январе перебрался в английский "Борнмут" из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро, однако все еще не дебютировал за новую команду из-за травмы ноги.

Забарный является основным защитником национальной сборной Украины. В составе "сине-желтых" 20-летний игрок сыграл уже 24 матча.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

В отборе на ЧЕ-2024 Украина выступает в группе С, где ее соперниками являются: Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

Перед стартом отбора на Евро-2024 у сборной Украины сменился главный тренер. Александр Петраков покинул команду, а на пост наставника был временно назначен Руслан Ротань.

Ранее Руслан Ротань огласил заявку сборной Украины на матч против сборной Англии.

Матч Англия - Украина состоится 26 марта в Лондоне.

С расписанием сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться по ссылке.

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