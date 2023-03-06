В состав сборной Украины возвращается Евгений Коноплянка.

26 марта национальная сборная Украины по футболу матчем против Англии стартует в отборе на Евро-2024.

Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань объявил состав команды на поединок против англичан.

41-летний специалист вызвал в лагерь национальной команды 26 человек.

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Главной неожиданностью стало возвращение в сборную Украины Евгения Коноплянки. 33-летний вингер последний раз одевал футболку "сине-желтых" осенью 2019 года. Тогда он вышел на замену в спарринге против Нигерии (2:2). Всего в активе бывшей звезды "Днепра" 83 матча за сборную Украины (21 гол).

Также вызов в национальную команду получил один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский, которого игнорировал бывший наставник сборной Украины Александр Петраков.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба - "Шахтер" Донецк)

Защитники: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбург", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1", Днепр)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пыхаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша)

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр)

Кроме того, Руслан Ротань назвал имена 13 игроков, попавших в резервный список. Любого из них могут вызвать, если кто-то из основного списка получит травму или не сможет принять участие в сборе национальной команды по какой-то другой причине.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия")

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр) , Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция)

Добавим, что сбор национальной команды начнется 20 марта в Великобритании.

Поединок отбора на Евро-2024 Англия - Украина пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Напомним, Руслан Ротань был утвержден исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины 28 февраля этого года.

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым. Ожидается, что Ребров возглавит сборную Украины в июне 2023 года, когда истечет его контракт с "Аль-Айном".

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