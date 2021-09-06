Олег Дулуб возглавил "Львов".

Один из аутсайдеров элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу назначил нового тренера. 55-летний белорусский специалист Олег Дулуб возглавил "Львов".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Дулуб заменил на посту наставника команды Анатолия Бессмертного, который подал в отставку после матча с "Ингульцом". Дулуб подписал контракт со "Львовом" на год с опцией продления еще на один сезон.

В Украине Дулуб известен тем, что тренировал львовские "Карпаты" и одесский "Черноморец". Последним местом работы специалиста был минский "Крумкачи", выступающий в Первой лиге Беларуси. Также Дулуб тренировал молодежную сборную Беларуси и казахстанский "Атырау".

Напомним, что в УПЛ уже работает белорусский тренер.

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В новом чемпионате Украины "Львов" провел шесть поединков, не сумев выиграть ни разу: у команды 2 ничьи и 4 поражения.

Набрав 2 очка, львовяне расположились на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Автор: Артем Будрин