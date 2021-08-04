Леонид Кучук возглавил "Рух".

Львовский "Рух" объявил о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера. 61-летний белорусский специалист заменит на должности коуча команды молодого Ивана Федика, который ушел в отставку.

"Рух" официально подтвердил на своем сайте, что Кучук возвращается к работе.

Условия контракта не сообщаются. Кучука уже представили команде. Кто войдет в тренерский штаб белоруса - пока не известно.

Напомним, что "Рух" перед началом нового сезона грозился прекратить свое существование.

Леонид Кучук: карьера тренера

Кучук работал с российскими, белорусскими и украинскими командами. Также он возглавлял молдавский "Шериф" на протяжении шести сезонов (2004-2010), где выиграл немало трофеев.

В Украине Кучук тренировал киевский "Арсенал", каменскую "Сталь" и "Рух". Таким образом, белорус во второй раз возвращается во львовский клуб. Первая его каденция в "Рухе" была непродолжительна: с февраля по декабрь 2019 года.

В УПЛ Кучук сделал себе имя в киевском "Арсенале". В сезоне 2011/2012 чемпионата Украины Кучука признали лучшим тренером сезона.

Автор: Артем Будрин